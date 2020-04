‘Expats beetje vergeten bij informatievoorziening over corona’

Het zijn hoogtijdagen voor DutchNews.nl. De website met nieuws voor internationale werknemers in Nederland heeft sinds het begin van de coronacrisis het aantal lezers zien verdrievoudigen. „De Nederlandse overheid is deze groep een beetje vergeten bij de informatievoorziening”, meent hoofdredacteur Robin Pascoe.

Ons land kent geen overkoepelende organisatie voor expats. DutchNews, dat al veertien jaar bestaat, merkt dat er onder internationale werknemers nu een enorme behoefte is aan nieuws over wat de coronamaatregelen voor hen betekenen. „De Rijksoverheid heeft wel de website government.nl met daarop in het Engels informatie over het coronavirus. Maar weinigen kennen die site, omdat die niet onder de aandacht wordt gebracht”, aldus Pascoe.

DutchNews telde voor de crisis zo’n 50.000 unieke bezoekers per dag. „Nu zitten we op 100.000 tot 150.000 per dag. Om een paar voorbeelden te geven: het artikel dat we schreven over de problemen waar de Poolse gemeenschap mee te maken heeft, werd 90.000 keer gelezen. En op de dag dat de regering aankondigde dat de scholen zouden sluiten, hadden we 270.000 mensen op de website.”

Om aan de digitale leeshonger te kunnen voldoen, is nu ook de server van de site uitgebreid en vier keer zo groot als eerder.

De redactie, die ook via Facebook en Twitter communiceert, kent een vaste kern van zeven freelancers. „We hebben blijkbaar een belangrijke voorlichtende functie en maken overuren”, zegt Pascoe. „De redacteuren doen dit werk erbij en delen mee in de opbrengsten uit advertenties. Maar je kan er niet van leven. We hebben nu onze lezers om een donatie gevraagd.”

Nederland telt honderdduizenden buitenlandse werknemers, van wie een groot deel uit de EU komt, met name Polen. Pascoe sluit niet uit dat ook ongeruste familie van de werknemers of van studenten uit het buitenland de site bezoekt om meer te weten te komen over de situatie in Nederland.