„Expat moet makkelijk paspoort krijgen”

Nederlanders in het buitenland zouden gemakkelijk het nieuwe biometrische paspoort moeten kunnen krijgen. Dat zei de Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer zaterdag in het radioprogramma Expat On Air van de Wereldomroep. Hij heeft klachten ontvangen van Nederlanders die ver moeten reizen en hoge kosten moeten maken om hun nieuwe paspoort te bemachtigen.

De Nederlanders in het buitenland moeten vaak naar de ambassade omdat alleen op die plek de vingerafdrukken kunnen worden gemaakt die nodig zijn voor het paspoort. Vaak is dat ver van hun woonplaats. Liever zouden ze bij een consulaat of een ander plek dichter bij hun huis het paspoort ophalen.

Volgens Brenninkmeijer heeft minister Verhagen (Buitenlandse Zaken) beloofd dat Nederlandse expats geen problemen zouden mogen ondervinden bij het aanvragen van een nieuw paspoort. De ombudsman gaat ervan uit dat de Tweede Kamer de kwestie komende week aan de orde stelt tijdens de behandeling van de begroting van Buitenlandse Zaken. In de uitzending lieten CDA en GroenLinks al weten erop terug te zullen komen.