Exitpoll: Leefbaar de grootste in Rotterdam

Leefbaar Rotterdam lijkt de grootste partij te blijven in de gemeenteraad van Rotterdam. Volgens een exitpoll van Ipsos/NOS krijgt de partij elf zetels. Dat is wel drie minder dan ze er hadden. DENK komt binnen in de raad met vier zetels, de PVV zou twee zetels krijgen en 50PLUS ook twee.

De islamitische partij NIDA zou zijn twee zetels in de gemeenteraad behouden. De PvdA zakt van acht naar vijf zetels in Rotterdam, VVD klimt van drie naar vijf. De SP verliest ook, de partij zou twee van de vijf zetels overhouden. D66 zakt van zes naar vier, GroenLinks stijgt van twee naar vier. Het CDA gaat van drie naar twee in de exitpoll. De ChristenUnie en de Partij voor de Dieren krijgen beide één zetel.

„We zijn hier heel erg blij mee. Het was een bikkelzware campagne. Je weet: ‘we gaan iets achteruit’, maar dit is een topprestatie van ons allemaal, wij blijven by far de grootste”, was de eerste reactie van lijsttrekker Joost Eerdmans van Leefbaar Rotterdam tegen de NOS. Leefbaar Rotterdam heeft een politiek partnerschap met Thierry Baudet van Forum voor Democratie.