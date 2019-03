Nieuwkomer Forum voor Democratie is de tweede partij geworden in Noord-Brabant, en moest alleen de VVD voor zich laten. Forum kreeg 14,1 procent van de stemmen.

De VVD leverde 1,4 procentpunt in tot 15,9 procent. In de bakermat van de SP daalde die partij met 6,6 procentpunt naar 9,4 procent. Het is daarmee de grootste verliezer in Noord-Brabant, aldus de exitpoll van de NOS.