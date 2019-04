Excuses voor overlast op spoor bij Leiden

NS en ProRail bieden excuses aan voor de overlast die treinreizigers de afgelopen tijd hebben ondervonden door de werkzaamheden rond station Leiden Centraal. De twee bedrijven gaan bekijken hoe ze in de toekomst de hinder voor reizigers bij werkzaamheden kunnen verminderen, zo laten ze dinsdagavond weten.

Door drie weken durende werkzaamheden rond Leiden is er een aangepaste dienstregeling met minder treinen. Sprinters kunnen vaak niet langer worden gemaakt en ook zijn er niet altijd voldoende bussen beschikbaar als vervangend vervoer. Verschillende storingen elders, maakten de overlast voor reizigers rond Leiden nog groter. Zo brak dinsdagochtend een bovenleiding bij Weesp. De aangepaste dienstregeling baart reizigersvereniging Rover al vanaf het begin van de grootschalige werkzaamheden zorgen.

Tijdens de werkzaamheden, die duren tot 15 april, is de helft van de sporen bij Leiden buiten gebruik. „We realiseren ons dat we veel vragen van onze reizigers. Het blijft voor treinreizigers rond Leiden de komende dagen echt even doorbijten”, aldus Roger van Boxtel, president-directeur van NS.