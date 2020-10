Excuses van Inspectie voor personeel gevangenisziekenhuis

De top van de Inspectie Justitie en Veiligheid biedt medewerkers van het gevangenisziekenhuis in Scheveningen zijn excuses aan. Ten onrechte bood de inspectie ze tijdens een oriënterend onderzoek geen kans op wederhoor op gespreksverslagen.

Eind vorig jaar onderzocht de Inspectie JenV meldingen dat de veiligheid van medewerkers en gedetineerden in het Justitieel Complex voor Somatische Zorg (JCvSZ) in het geding zou zijn. Artsen en verpleegkundigen van het gevangenisziekenhuis dienden na de conclusies een klacht in.

De medewerkers vonden dat er te weinig was gedaan met hun klachten over misstanden in de gevangenis en hun vrees dat de kwaliteit van de zorg aan gedetineerden in het geding was. Hun klacht is deels gegrond, stelt de inspecteur-generaal van de Inspectie JenV. Hij heeft op verzoek van klagers gespreksopnames beluisterd en zal intern wijzen op het belang van wederhoor.

Klagers hadden daarnaast moeite met de conclusie van de Inspectie dat slechts circa tien van de negentig medewerkers spanning ervaren in hun werk en dat deze moeite hebben in de omgang met de leiding. Op dat punt houdt de Inspectie voet bij stuk. „Er is geen aanwijzing dat breed onder het personeel spanning wordt ervaren of dat een onveilige werksituatie heerst in het JCvSZ. Gedurende het onderzoek hebben zich hierover niet meer dan tien mensen uitgelaten tegenover de inspecteurs.”