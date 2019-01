Excuses SGP-wethouder Alblasserdam om Nashvilletweet

SGP-wethouder Peter Verheij in Alblasserdam heeft excuses gemaakt voor de onbedoelde effecten van zijn tweet eerder deze maand waarin hij zich achter de Nashvilleverklaring schaarde.

Dat blijkt uit een memo die woensdag door het college naar de gemeenteraad is gestuurd.

Vorige week maandag deden een moeder en haar homoseksuele zoon aangifte tegen Verheij omdat hij zich op Twitter achter de Nashvilleverklaring schaarde. „Wij ervaren dit als een klap in het gezicht van de lhbt-gemeenschap en beschouwen dit als het aanzetten tot haat, discriminatie en zelfs geweld”, schreven ze in een open brief aan het college en alle raadsfracties.

In de raadsmemo staat te lezen dat Verheij heeft proberen te onderstrepen dat hij het waardeert dat kerkelijk leiders het kerkelijk standpunt inbrengen in het maatschappelijk debat. „De citaten kunnen gezien worden als een persoonlijke opvatting van de wethouder. Dat laat onverlet dat de wethouder niemand heeft willen kwetsen, de Grondwet hoogt acht en ieder mens op gelijke manier wenst te bejegenen”, aldus de verklaring.

Het college roept burgers op zich te melden als ze zich niet veilig voelen om wie ze zijn.