Excuses presentator na antisemitische beller

Presentator Morad El Ouakili van het nachtprogramma Gaan! op NPO Radio 1 heeft woensdag zijn excuses aangeboden voor het aan het woord laten van een antisemitische beller in zijn programma.

In de nacht van maandag op dinsdag kwam in het BNNVARA-programma man die zichzelf ‘Mario’ noemde gedurende ongeveer 8 minuten minuten aan het woord. Hij deed meerdere antisemitische uitspraken. Zo sprak hij over „geldgierig Jodengespuis” en zei hij: „Die lui moeten echt uitgeroeid worden, wereldwijd.”

El Ouakili onderbrak hem niet en sprak hem ook niet direct aan op zijn uitspraken. Ook las hij enkele positieve reacties van andere luisteraars voor.

„De beller die ik alle ruimte gaf om zijn Jodenhaat uitgebreid toe te lichten, had nooit zo lang aan het woord mogen blijven. De commotie die dat moment heeft veroorzaakt is terecht en dat heeft mij aan het denken gezet. Ik had moeten ingrijpen toen ik doorhad wat voor vlees ik in de kuip had. Vanuit mijn nieuwsgierigheid doorvragen was ongepast. Omdat dit soort abjecte ideeën gewoonweg fout zijn. Vanaf het moment dat de grove woorden Jodengespuis en uitroeien vielen had ik het gesprek moeten beëindigen”, aldus El Ouakili.