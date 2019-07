Excuses politie na misplaatste soa-tweet

Het flexteam van de politie Groningen is door het stof gegaan na een misplaatste tweet die het maandagochtend plaatste. De tweet ging over een bekeuring voor een meisje dat met haar telefoon in de hand op de fiets zat, maar een grappig bedoelde zin zorgde voor een storm van kritiek op Twitter.

„Naast dat ze een slechte uitslag kreeg van de arts over der soa-test, kreeg ze slecht nieuws van ons, namelijk een bekeuring van 95 euro”, was de regel die veel mensen op Twitter boos maakte. Inmiddels is de tweet verwijderd en heeft het flexteam de betrokken fietsster excuses aangeboden.

Een woordvoerder van de politie Groningen zegt dat er een gesprek zal komen met degene die de tweet plaatste.