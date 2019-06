Excuses politie na aanhouding ANP-journalisten

Twee correspondenten die zaterdagmiddag voor het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP) verslag deden van een actie van Pegida in Eindhoven hebben enige tijd vastgezeten.

Samen met aanhangers van Pegida die folders wilden uitdelen bij de Al-Fourqaan-moskee werden de twee aangehouden omdat ze in de ogen van de politie verdacht gedrag vertoonden. De politie vermoedde dat de journalisten aanhangers van Pegida waren, maar zij waren voor het ANP in Eindhoven aan het werk. Bij hun aanhouding hebben ze de agenten een politieperskaart en een perskaart van het ANP getoond.

Rond 17.00 uur werden de twee weer vrijgelaten nadat uit onderzoek was gebleken dat de verdenking tegen de journalisten niet klopte, meldt de politie, die in een tweet haar excuses heeft aangeboden. Volgens het ANP kan het niet anders dan dat er sprake was van een misverstand.