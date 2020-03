Excuses koning voor geweld tijdens onafhankelijkheid Indonesië

Koning Willem-Alexander heeft dinsdag bij het staatsbezoek aan Indonesië excuses aangeboden voor het Nederlandse geweld bij onafhankelijkheidsstrijd van Indonesië.

„In de jaren direct na de Proklamasi volgde een pijnlijke scheiding die aan velen het leven heeft gekost. Voor de geweldsontsporing aan Nederlandse zijde in die jaren wil ik hier nu, in navolging van eerdere uitspraken van mijn regering, mijn spijt uitspreken en excuses overbrengen. Dit doe ik in het volle besef dat de pijn en het verdriet van de getroffen families generaties lang voelbaar blijven”, zei de koning bij de start van het bezoek in het bijzijn van de Indonesische president Joko Widodo.

Oud-minister Bot: excuses een mooi en koninklijk gebaar

„Meneer de president op 17 augustus is het 75 jaar geleden dat Indonesië met de Proklamasie zijn plek claimde tussen de onafhankelijke en vrije staten. De Nederlandse regering heeft dit gegeven vijftien jaar geleden nadrukkelijk aanvaardt in politieke en morele zin. Wij feliciteren de bevolking van Indonesië van harte met de viering van 75 jaar onafhankelijkheid.” De Indonesische president Widodo reageerde: „Het verleden kunnen we niet veranderen, maar we kunnen er wel van leren”.

Toenmalig koningin Beatrix wilde in 1995 bij het vorige staatsbezoek aan Indonesië al excuses aanbieden, maar daar de regering zou dat toen niet hebben gewild.

Eerder tijdens dit staatsbezoek legde de koning een krans op het nationale heldenereveld Kalibata in Jakarta. Daar worden de slachtoffers herdacht van onder meer de onafhankelijkheidsstrijd die de Indonesiërs tussen 1945 en 1949 voerden tegen het Nederlandse koloniaal bewind.