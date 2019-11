Excuses Aboutaleb in zaak Hümeyra

Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam heeft zijn spijt betuigd aan de familie, betrokkenen en school van Hümeyra voor de gang van zaken rond haar dood. Het 16-jarige meisje werd vorig jaar doodgeschoten door haar stalker. De Rotterdamse raad wilde dinsdag weten wie verantwoordelijk is en hoe de aanpak van stalking wordt verbeterd. Ook wil een meerderheid van de raadsleden een monument voor Hümeyra en andere vrouwen die slachtoffer zijn van geweld.

Aboutaleb zei zich als burgemeester verantwoordelijk te voelen en „het tot in zijn tenen te voelen”. „Ik zeg bij dezen sorry. Dat doe ik niet graag, maar ik doe het uit overtuiging. Omdat een mensenleven heen is gegaan dat misschien te redden was, als het systeem waar ik mij verantwoordelijk voor voel beter zou hebben gehandeld.” Eerder trokken politie en justitie al het boetekleed aan. Minister Ferd Grapperhaus (Veiligheid) bood de familie al persoonlijk zijn excuses aan. Uit een rapport van de Inspectie van Veiligheid en Justitie, die Hümeyra’s dood onderzocht, blijkt dat de politie, het Openbaar Ministerie en Reclassering Nederland ernstig tekort zijn geschoten in de aanpak van de stalking en dat de samenwerking tussen de instanties gebrekkig was.

Aboutaleb wil dat politie, justitie en de gemeente elk half jaar bij elkaar komen om te overleggen over stalking. Ook moet er iemand in de omgeving van degene die wordt gestalkt worden aangewezen, bijvoorbeeld een wijkagent. Die moet ervoor zorgen dat betrokken instanties goed overleggen. Verder zei hij dat de overheid moet waken voor vooroordelen. Verschillende partijen uitten hun zorgen dat de zaak Hümeyra vanwege haar Turkse achternaam werd behandeld als eergerelateerde wraak in plaats van stalking.