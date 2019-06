Examenuitslag Calvijn College Amsterdam nog niet bekend

De leerlingen van het Amsterdamse Calvijn College die eindexamen hebben gedaan, horen vrijdag nog niet of ze geslaagd zijn. Dat heeft de school bekendgemaakt.

Uit onderzoek dat de school heeft gedaan, blijkt dat meerdere cijfers ontbreken. Het is volgens de school niet bekend of dit komt doordat er toetsen niet zijn gemaakt, of dat docenten cijfers niet hebben ingevoerd.

De school gaat komend weekend meer onderzoek doen en heeft maandag een afspraak met de Inspectie van het Onderwijs. Die heeft het Calvijn College opgedragen een overzicht te maken van alle toetsen die examenleerlingen hebben gemaakt.

Begin volgende week wil de inspectie duidelijkheid hebben of er een examenuitslag kan worden vastgesteld.