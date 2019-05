Examens: nu moet het dan gebeuren

Flesje water, koekjes, banaan, pen, potlood, geodriehoek, Binas, rekenmachine. En voor de zekerheid ook maar een reservepen en extra batterijen voor de rekenmachine. Een goede voorbereiding is het halve werk.

Want de stof beheersen is een ding, de kennis moet ook nog vanuit het hoofd goed op papier komen. Die gevolgde examentraining en gemaakte samenvattingen waren nuttig, maar nu moet het gebeuren.

Ruim 217.000 middelbare scholieren zitten midden in de examentijd. Ruim de helft van hen (112.663 kandidaten) zit op het vmbo, meer dan 62.000 op de havo en ruim 42.000 op het vwo.

Kans op afleiding door de smartphone is er niet, want die gaat voor het examen in een bak. Maar een kuchende achterbuurman of een theeschenkende conciërge heb je niet in de hand. Daar is ook wat op gevonden: een koptelefoon met geluidsreductie.

De landelijke schriftelijke examens gaan de laatste week in. Ze duren tot komende donderdag. Drie weken later horen leerlingen of ze hun schooltas aan de vlaggenmast mogen hangen.

De systeembeheerder bij de examencommissie is echter nu al gezakt. Deze week stond het havo-examen voor muziek online voordat het was afgenomen. Slechts vijftien bezoekers hadden het gezien, maar dat was genoeg om een ander examen in te zetten. Moest die systeembeheerder maar niet voor de muziek uit lopen.