Examenklachtensite LAKS uit de lucht

De internetpagina van het LAKS waar scholieren hun grieven kwijt kunnen over een afgelegd examen was donderdag onbereikbaar. De pagina was vanaf 16.00 uit de lucht: „gehackt”, aldus een woordvoerster.

Het oplossen van de problemen duurde langer dan verwacht, want omstreeks omstreeks 20.30 uur waren techneuten nog steeds druk in de weer. Wie de site bezocht, stuitte ook toen nog op de melding: „Oops... We hebben een storing... We zijn hopelijk snel weer bij je terug!” Het LAKS verwacht dat de internetpagina vrijdag weer bereikbaar is.

De LAKS-woordvoerster kon donderdag dan ook nog niet aangeven of er veel klachten waren binnengekomen over bijvoorbeeld de examens Duits (havo), economie (vmbo) of scheikunde (vwo) die op het programma stonden. Er kwamen wel wat telefoontjes binnen bij het LAKS, maar de meeste reacties komen doorgaans via internet.

Een week eerder klaagde een recordaantal van ruim 26.500 vwo’ers over het lange examen Nederlands.