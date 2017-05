Examenkandidaten Wartburg maken natuurkunde-examen met frisse tegenzin

Op het Wartburg College in Rotterdam hadden de leerlingen niet zo’n zin in het examen natuur- en scheikunde. „Ik had liever nog in m’n nest gelegen.”

Maar voor sommige examenkandidaten is het einde in zicht. Zij maakten vandaag het laatste examen. Eén leerling heeft zoveel zin in vakantie dat hij binnen een uur weer buiten het lokaal staat.

