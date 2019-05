Examenkandidaat blokt in Harderwijkse bieb

Klotsende oksels in de studiezaal van de Bibliotheek Harderwijk. Leerlingen blokken er voor hun examens. „Thuis loopt de hond steeds rond. Hier is het lekker rustig.”

Ze geeft de spanning die ze nu voelt een acht. Fleur (15) blokt voor haar natuurkunde-examen. Samen met vriendin Ella (15) is de vmbo-4-leerling van RSG Slingerbos uit Harderwijk naar de bieb gekomen om zich voor te bereiden op de centrale schriftelijke examens. Ella zit gebogen over Duits.

De meiden leren al de hele week in de bieb, tegenover de Harderwijkse haven. Tussen de studenten, taalcursisten en medescholieren. Ze maken lange dagen: deze morgen zitten ze er vanaf half tien en om vier uur zijn ze van plan weer te vertrekken. „Tussendoor nemen we wel pauze, hoor”, stelt Ella gerust. „Dan gaan we even naar buiten om een broodje te eten en wat te drinken.”

De vmbo-leerling kan zich thuis niet goed voorbereiden op de examens. „Er wandelen steeds mensen in en uit.”

Is het lastig om niet te gaan kletsen, als je gezellig tegenover elkaar aan een tafeltje zit? De beide scholieren blijken een ijzeren discipline te hebben. „We kletsen alleen als er pauze is.”

Ella’s telefoon ligt pontificaal op de tafel. Maar ze kijkt er nauwelijks op. „Ik gebruik hem om de tijd bij te houden. Mijn meldingen heb ik uitgezet.”

Topdrukte

De bibliotheek zit goed vol deze week, vertelt Siard Bijkersma (30). Hij werkt inmiddels twaalf jaar bij de Harderwijkse bieb; de laatste tijd als medewerker bij de balie. „Dinsdag was het topdrukte. Er zaten gedurende de dag 50 tot 75 scholieren te leren.”

Bijkersma geniet van de studerende examenkandidaten. „Bij de plannen voor een nieuw pand, waar we anderhalf jaar inzitten, hebben we specifiek werkplekken opgenomen. De bibliotheek moet een ruimte zijn waarin mensen kunnen werken, lezen en digitaal bezig kunnen zijn.”

Zoveel leerlingen bij elkaar, wordt dat niet snel een drukke boel? Volgens Bijkersma zijn de studiezalen geen strikte stiltegebieden. „Natuurlijk moet iedereen rekening met elkaar houden. Het overgrote deel van de scholieren doet dat ook. Het hoort bij een jonge doelgroep dat ze af en toe hun energie kwijt moeten. Soms komen ze alleen om te hangen en te kletsen. Ik zeg dan: „Joh, kom dan beneden zitten.” Daar mag het wat rumoeriger zijn.”

Volgens de bibliotheekmedewerker heeft het andere publiek in de studiezaal geen last van de hordes examenblokkers.

Rijles

Boven in de studiezaal pakken Ella en Fleur net hun tassen in. Aan de tafel achter hen schuift Emine aan. De achttienjarige Harderwijkse doet examen vmbo basis aan het Morgencollege. Ze zit al vanaf de morgen in de bieb, maar had tussendoor rijles.

„Thuis kan ik me niet goed concentreren”, vertelt de scholiere. „We zijn met z’n zevenen. Mijn broers komen steeds mijn kamer in.” Ook op school lukt leren niet goed. Er is een open leercentrum (OLC), maar daar is het volgens Emine niet zo stil als hier. „Al moet ik soms wel ssht zeggen in de studiezaal. Maar dan luisteren ze ook.”

Voor Emine zijn de examens extra pittig omdat ze gelijk vallen met de ramadan, de islamitische vastenmaand. Ze besloot tijdens de examens niet te vasten, zodat ze er genoeg concentratie voor heeft.

Vandaag bereidt de scholiere het eindexamen wiskunde voor. Een van de lastigste, vertelt ze. Het wordt spannend: om te slagen moet ze minimaal een 5,5 halen.

De bibliotheek voelt voor de Harderwijkse een beetje als haar tweede huis, zo vaak is ze hier te vinden. Ze hanteert een strak ritme: uurtje leren, tien minuten pauze. Mét een snelle check van de sociale media. Na de pauze appt Emine haar moeder dat ze verder gaat. Zodat die niet belt. Daarna gaat de telefoon weer op vliegtuigstand.