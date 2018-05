Examen geschiedenis op het Ichthus was een „pittig toetsje”

Voor de vmbo’ers stond het examen geschiedenis vandaag op het programma. De examenkandidaten van het Ichthus College in Veenendaal hebben zich goed voorbereid. Althans, een beetje verstand hebben van geschiedenis is wel genoeg, vindt een leerling.

„Ze hebben het hele jaar goed hun best gedaan, dus ik heb er alle vertrouwen in”, vertelt docent geschiedenis Van Haut. Ook het onderwerp van het examen, de staatsinrichting van Nederland vanaf 1948 én de geschiedenis van Europa van de 20e eeuw, hebben ze volgens Van Haut goed onder de knie. „Zeker het tweede onderwerp spreekt hen wel aan, er gebeurde veel in de 20e eeuw. Staatsinrichting is wat taaiere stof.”

