Ex-vrijwilliger vraagt bestuur Schreeuw om Leven te vertrekken

Oud-vrijwilliger Joop B. Buker van stichting Schreeuw om Leven vraagt de leden van het bestuur hun positie te heroverwegen.

Buker verwijt het bestuur verwijtbaar te handelen ten opzichte van directeur Kees van Helden die deze zomer tijdelijk zijn taken neerlegde vanwege gezondheidsklachten.

Aanvankelijk nam medebestuurslid Gert-Jan van de Bovenkamp van Schreeuw om Leven Van Heldens directeurstaken waar. Na hem werd oud-bestuurder Ed van Hell van stichting Ontmoeting deze maand aangesteld als interimmer. Hij verklaarde donderdag in het Reformatorisch Dagblad dat het bestuur hem vooral heeft benoemd om gedurende Van Heldens afwezigheid uitvoering te geven aan de verdere professionalisering van Er is hulp, de hulpverleningstak van de prolifeorganisatie. Dat zijn komst was bedoeld om Van Helden bewust op een zijspoor te rangeren, was niet aan de orde, aldus Van Hell.

Komst Van Hell wekt beroering bij Er is hulp

Buker, die al bijna dertig jaar op de achtergrond betrokken is bij Schreeuw om Leven, heeft uit protest zijn inzet voor de organisatie beëindigd. Hij bevestigt ook degene te zijn die een deze week verspreidde e-mail heeft opgesteld. Daarin valt te lezen dat het bestuur Van Helden en zijn vrouw uit de organisatie zou hebben „verbannen”; iets wat het bestuur met klem ontkent. De intentie van het bestuur is om Van Helden voor de organisatie te behouden, zo stelde bestuurslid en woordvoerder Henk Versteeg donderdagmiddag desgevraagd. Gesprekken daarover zouden nog volop gaande zijn.

Dat Van Helden inmiddels weer in staat zou zijn om zijn werkzaamheden te hervatten, zoals Buker suggereert, is volgens Versteeg onjuist.

Buker laat desgevraagd weten „ergens diep” nog hoop te hebben dat er eens een ommekeer zal komen, waarmee hij doelt op de terugkeer van Van Helden. Verder benadrukt hij niet de woordvoerder te zijn van een grotere groep van vrijwilligers. „Mijn schrijven betreft een persoonlijke actie, maar ik heb de afgelopen dagen wel gemerkt dat een hele grote groep het ondersteunt.”

Van Helden was donderdag niet bereikbaar voor commentaar. Hij heeft met het bestuur afgesproken geen media te woord te zullen staan. Ook Schreeuw om Leven-oprichter Bert Dorenbos liet het Reformatorisch Dagblad weten liever niet te reageren. Hij verwees voor nadere informatie door naar Urker Paulus de Boer, die zou spreken „namens een groep mensen die om Kees van Helden heen staat.”

Ook De Boer wilde donderdag echter niets kwijt. „We willen de discussie niet via de media voeren omdat dit voor meerdere organisaties schadelijk kan zijn.”