Ex-voorzitter cor politie vecht ontslag aan

De voormalige voorzitter van de centrale ondernemingsraad (cor) van de politie Frank G., die volgende week moet voorkomen voor valsheid in geschrifte en fraude met facturen, vecht voor de rechtbank zijn ontslag aan.

G. werd in december 2017 definitief ontslagen wegens ernstig plichtsverzuim. Hij raakte onder meer in opspraak door dure etentjes en feesten die de ondernemingsraad van de politie onder zijn leiding organiseerde. Ook zou hij duizenden euro’s hebben opgenomen van de zakelijke creditcard die hij van de politie had gekregen.

De rechtbank in Zwolle buigt zich maandag over de strafzaak. Een week later behandelt de rechtbank in Utrecht het beroep tegen zijn strafontslag. Een vonnis in de fraudezaak is dan waarschijnlijk nog niet geformuleerd.