Ex-VMBO-baas Postema verdiende 182.000 euro

André Postema verdiende vorig jaar als bestuursvoorzitter bij de stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO) ruim 182.000 euro. Dat blijkt uit de jaarverantwoording 2018 van LVO, de koepel waaronder ook VMBO Maastricht valt. Postema stapte op 26 november vorig jaar op vanwege het examendebacle bij VMBO Maastricht, waarbij de eindexamens van 353 leerlingen ongeldig bleken.

In 2017 verdiende Postema iets minder, ruim 180.000 euro. Dat was toen net onder de bovengrens van de Wet normering topinkomens, in de volksmond de balkenendenorm genoemd. Die bedroeg in 2017 181.000 euro.

Het kabinet verhoogde die norm in 2018 naar 189.000 euro. Postema kreeg vorig jaar een iets hogere toelage die werd mogelijk gemaakt door deze verhoging van het maximum. Dit jaar is het maximum overigens alweer opgetrokken, naar 194.000 euro.

Postema bleef bestuursvoorzitter tot 1 maart dit jaar in verband met de opzegtermijn voor bestuurders. Behalve bestuursvoorzitter van LVO was Postema ook lid van de Eerste Kamer voor de PvdA, tot juli 2018 fractievoorzitter.