Ex van Pechtold: niet blij met publiciteit

De 36-jarige Anne Lok uit Meppel zegt dat zij nooit de intentie heeft gehad de publiciteit te zoeken rond haar verbroken relatie met D66-leider Alexander Pechtold (53). „Maar ik moet mij wel verweren”, zegt zij in het Dagblad van het Noorden.

In haar recente ontslagbrief als raadslid van D66 in Meppel verwijst ze nadrukkelijk naar de relatiebreuk met Pechtold. „Ik schrijf in mijn ontslagbrief aan de burgemeester dat ik stop omdat ik vanwege de perikelen rond de relatiebreuk met de leider van D66 mijn raadswerk niet meer kan doen. Dat schrijf ik, omdat dat de reden is.”

De relatie was al maanden geleden verbroken, maar pas nu besloot ze ontslag te nemen als raadslid en haar lidmaatschap van D66 op te zeggen. „Ik moest het nu doen voor mijn kinderen en mijn ouders.” Ze zegt dat ze wist dat er een groot verhaal aan zat te komen in de media over de verbroken relatie.

Op de vraag of ze daarmee niet Pechtold en ook haarzelf beschadigt zegt ze: „Ik ben ervan overtuigd dat ik geen andere keus heb dan te reageren zoals ik nu doe. Ik heb nooit de intentie gehad om zelf de publiciteit te zoeken. Dan had ik het maanden geleden al gedaan. Maar ik moet mij wel kunnen verweren.”

Lok realiseert zich dat de ontslagbrief tot nog meer publiciteit leidt. Maar „ik kreeg berichten van journalisten dat Pechtold mij wegzet als labiel en gestoord. Mijn beste vriendin werd door hem benaderd en bij voorbaat beschuldigd van laster als zij gebeurtenissen zou bevestigen. De situatie leek en is onhoudbaar. Om mijn familie te beschermen ben ik genoodzaakt te stoppen als raadslid. Door alles wat er is gebeurd, kan ik niet meer met een opgeheven hoofd rondlopen als raadslid van D66.”