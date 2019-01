Ex-SGP-wethouder Krimpen naar Ridderkerk

SGP Ridderkerk draagt Marco Oosterwijk uit Krimpen aan den IJssel voor als opvolger van wethouder Volbregt Smit. Oosterwijk was van 2014 tot 2018 wethouder in Krimpen aan den IJssel, en sinds kort fractievoorzitter van de Krimpense SGP.

Oosterwijk (42) volgt Volbregt Smit naar verwachting op de raadsvergadering van 31 januari op als wethouder van de gemeente Ridderkerk. Smit legt het ambt om persoonlijke redenen het ambt neer. Hij werd in 2014 wethouder in Ridderkerk.

Oosterwijk (gehuwd, vier kinderen) was van 2007 tot 2014 raadslid, daarna kwam hij in het collega van Krimpen. Als wethouder had hij onder meer de portefeuilles jeugdzorg, verkeersveiligheid en volksgezondheid. Oosterwijk: „Ik heb me de achterliggende vele jaren met betrokkenheid en passie ingezet voor Krimpen en de Krimpenaren. Ik ben dankbaar dat ik daarvoor gezondheid en kracht van God ontving. Het dienen van het publieke Krimpense belang heeft me al deze jaren energie gegeven, immers alles wat ik mocht doen was in het belang van alle Krimpense inwoners en ondernemers.”

Oosterwijk blijft voor het resterende deel van deze collegeperiode in Krimpen aan den IJssel wonen. Hij blijft ook voor de waterschapsverkiezingen van 20 maart lijsttrekker voor SGP-ChristenUnie voor het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

De Krimpense SGP-fractie gaat zich binnenkort buigen over de vraag wie het opvolgende raadslid gaat zijn en wie als nieuwe fractievoorzitter aantreedt.

Het bestuur van de Krimpense afdeling van de SGP laat weten Marco Oosterwijk niet graag te zien vertrekken. „Maar wij gunnen hem graag dit verantwoordelijke ambt in de gemeente aan de overzijde van de rivier.”