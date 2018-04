Ex-leraar Cheider-school ontkent ontucht

Ephraïm S., voormalig leraar aan de orthodox-joodse scholengemeenschap Cheider in Amsterdam-Buitenveldert, ontkent dat hij ontucht heeft gepleegd met leerlingen. S. staat vanaf maandag terecht voor de rechtbank in Amsterdam.

Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt hem van seksueel misbruik van in totaal zes leerlingen van de school. Twee van hen waren jonger dan twaalf, de overige vier jonger dan zestien. De feiten zouden zich hebben voorgedaan in de jaren 2011 en 2012.

„Ik heb kinderen aangeraakt op de schouder”, verklaarde de 30-jarige S. maandag ter zitting. „Het is nooit verder gegaan, er is nooit sprake geweest van onzedelijk gedrag. In het onderwijs raak je nu eenmaal kinderen aan. Ik was daarin niet anders dan mijn collega’s. Grensoverschrijdend was het niet.”

S. gaf les aan jongens. Op de Cheider-school zijn aparte afdelingen voor jongens en meisjes. De eerste verdenkingen tegen S. rezen in juni 2012, na een melding. De directie van de school schorste S. na een gesprek waarin hij zou hebben toegegeven dat er sprake was van „massages” van leerlingen. Daarover zei S. maandag dat hij destijds is „meegegaan” met het gebruik van die specifieke term. „Terugkijkend zeg ik: het waren geen massages. Het waren niet meer dan aanrakingen op de schouder.” In de verklaringen van betrokken leerlingen gaat het veronderstelde misbruik veel verder dan massages en is er in enkele gevallen ook sprake van seksueel binnendringen.

S. vertrok in september 2012 naar Israël. Naar eigen zeggen was hij dat al langer van plan. S.: „Van een vlucht was absoluut geen sprake.” In oktober 2012 deed de school aangifte. In 2016 gaf Israël toestemming voor uitlevering van S. aan Nederland. Hij werd gearresteerd in Tel Aviv. Sindsdien zit hij vast. In Israël was S. eveneens actief als docent. Hij heeft geruime tijd gezwegen over de beschuldigingen, maar is in het vooronderzoek uiteindelijk gaan verklaren.

De rechtbank heeft meerdere dagen voor de zaak uitgetrokken. Maandagmiddag bekijkt de rechtbank achter gesloten deuren een compilatie van op beeld opgenomen verklaringen van betrokken kinderen. Het OM zal naar verwachting woensdag een strafeis formuleren.