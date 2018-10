Ex-kantoorgenoot: Astrid Holleeder liegt

Astrid Holleeder, de zus van verdachte Willem, liegt als getuige in de grote rechtszaak tegen haar broer over liquidaties. Dat zegt de Amsterdamse strafadvocaat Jos Rijser, die jarenlang op hetzelfde kantoor werkte als Astrid, die ook advocaat is. Rijser treedt daar dinsdag mee naar buiten in een interview met Het Parool.

Volgens Rijser stond Astrid wel vol overtuiging aan de kant van haar broer nadat hij in 2006 was gearresteerd in een afpersingszaak. Waar Astrid Holleeder in haar boek Judas en in het strafproces tegen broer Willem uitvoerig beschrijft hoe ze altijd onder zijn juk heeft geleefd en alleen deed alsof ze loyaal aan hem was, stond ze al die tijd echt aan zijn kant, zegt Rijser in de krant.

Rijser stond destijds Thomas van der Bijl bij, die in de zaak Holleeder als getuige werd bedreigd.