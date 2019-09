Ex-Hells Angel moet 9 ton terugbetalen

Voormalig Hells Angels-kopstuk Harry S. moet ruim negen ton terugbetalen, bepaalde de rechtbank in Rotterdam donderdag. Dat bedrag is conform de eis van het Openbaar Ministerie. De 61-jarige S. werd in 2014 door de rechtbank veroordeeld tot een celstraf van zes maanden voor witwassen. In het daaropvolgende ontnemingsproces eiste het OM geld terug dat uit de misdrijven is verkregen.

Volgens het OM heeft S. „heel veel onverklaarbaar” vermogen en zwijgt hij als daarover vragen worden gesteld.

S. maakte deel uit van een groep verdachten die in 2012 werd opgepakt wegens onder andere afpersing uit naam van de inmiddels door de rechter verboden motorclub Hells Angels. De Amsterdammer werd ruim vijf jaar geleden veroordeeld tot zes maanden cel, er was zeven jaar tegen hem geëist.