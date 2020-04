Ex-gevangene op dag van vrijlating geëuthanaseerd

Een vrouwelijke ex-gedetineerde in Nederland is vorig jaar op de dag van haar vrijlating in een hospice op haar verzoek geëuthanaseerd.

De casus staat beschreven in het jaarverslag over 2019 van de Regionale Toetsingscommissies voor Euthanasie dat minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) vrijdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De vrouw was veroordeeld vanwege het doden van een naast familielid. Ze bracht haar euthanasieverzoek ter sprake tijdens haar behandeling op de psychiatrische afdeling van de gevangenis.

De uitvoerende arts hield zich volgens de toetsingscommissies aan alle zorgvuldigheidseisen die de euthanasiewet stelt.

Behalve de casus van de vrouw bevat het jaarverslag nog twee ongebruikelijke meldingen. Zo verrichte een arts ook euthanasie bij een 70-plusser die op strafrechtelijke gronden op de gesloten longstay-afdeling van een tbs-kliniek verbleef. Deze levensbeëindiging gebeurde overigens na speciale toestemming van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

De toetsingscommissie zegt tot de overtuiging te zijn gekomen dat het verblijf in de kliniek niet het doorslaggevende euthanasiemotief was, maar de ernstige mate waarin de man kampte met autisme en dwanggedachten waarvoor geen medische behandeling meer bestond.

Een pyromaan van in de twintig, met een onbehandelbare dwang tot zelfbeschadiging kreeg euthanasie na een rechterlijke machtiging tot opname in een forensische, psychiatrische kliniek.

In totaal controleerden de regionale toetsingscommissies vorig jaar 6361 artsenmeldingen over euthanasie, zo blijkt uit het jaarverslag. Dat zijn er 235 meer dan het jaar daarvoor; een stijging van bijna 4 procent.

Slechts vier meldingen werden door de toezichthouder beoordeeld als onzorgvuldig.