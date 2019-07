Ex-Dutchbatters snappen boosheid nabestaanden

Oud-Dutchbatter Olaf Nijeboer en Remko de Bruijne begrijpen dat de uitspraak van de Hoge Raad teleurstellend is voor de nabestaanden van de moslimmannen die in Srebrenica werden vermoord door de Bosnisch-Servische troepen. „10 procent schadevergoeding is geen genoegdoening. Het betekent eigenlijk dat de Verenigde Naties, waar Dutchbat onder opereerde, voor de andere 90 procent verantwoordelijk is”, zegt Nijeboer. Maar de VN is immuun en kan niet voor de rechter worden gesleept, weet hij.

De twee voormalige leden van Dutchbat III zijn vrijdag bij de uitspraak aanwezig en gaan na afloop buiten in gesprek met enkele ‘Moeders van Srebrenica’, die dat waarderen. Het tweetal vindt dat de aansprakelijkheid van 10 procent arbitrair is. „Het is een raar rekenmodel, hoezo 10 procent overlevingskans?” Nijeboer zou graag willen dat premier Rutte naar de Verenigde Naties gaat om ze toe te spreken over de situatie en de uitspraak. De internationale gemeenschap heeft gefaald, stelt hij.

Nijeboer leidt een nieuwe vereniging voor Dutchbat-veteranen. Hij zegt niet namens iedereen te spreken. „Sommigen denken er niet meer aan.” Het overheersende gevoel is volgens hem echter onmacht, omdat Dutchbat niet heeft kunnen doen waarvoor het kwam: mensen beschermen.