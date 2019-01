Ex-docent vast wegens misbruik en kinderporno

Een 50-jarige man uit Gouda zit sinds maandag vast op verdenking van misbruik van een minderjarig meisje en het bezit van kinderpornografie. De man was leraar op een school in Rotterdam en heeft in het verleden lesgegeven aan het meisje, meldt het Openbaar Ministerie (OM). Ouders met kinderen op de betrokken school zijn op de hoogte gebracht van de zaak.

Inmiddels heeft de rechter-commissaris bepaald dat hij voorlopig in de cel blijft. De arrestatie van de man volgde op een aangifte, eind december. Begin januari is zijn woning doorzocht. Daarbij zijn diverse gegevensdragers in beslag genomen. Bij een korte scan daarvan bleek dat de verdachte beelden van kindermisbruik had gedownload, aldus een woordvoerder van het OM.

De verdachte heeft zes jaar op de school lesgegeven, tot juni vorig jaar. De school heeft hulp georganiseerd voor kinderen (en hun ouders) aan wie de man les heeft gegeven.