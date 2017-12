Ex-COR-voorzitter politie definitief ontslagen

Korpschef Erik Akerboom heeft voormalig voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad (COR) van de politie Frank Giltay definitief ontslagen wegens „zeer ernstig plichtsverzuim”. Afgelopen september was al duidelijk dat Giltay waarschijnlijk ontslagen zou worden, dat voornemen is nu definitief laat de politie donderdag weten.

Het gaat om een strafontslag, ofwel oneervol ontslag. Dat wil zeggen dat Giltay geen vergoeding meekrijgt. Het gaat per direct in, Giltay heeft nog wel de mogelijkheid om bezwaar tegen het besluit aan te tekenen.

Reden voor het ontslag is dat de voormalig COR-voorzitter „bij herhaling” onverantwoordelijk is omgegaan met financiële middelen van de politie. Daarnaast heeft hij volgens de korpschef verscheidene interne regels overtreden.

Oud-voorzitter Giltay raakte onder meer in opspraak door de dure etentjes en feesten die de ondernemingsraad van de politie onder zijn leiding organiseerde. Ook zou hij onder meer tegen de regels in duizenden euro’s hebben opgenomen van de creditcard die hij van de politie had gekregen om zakelijke kosten te betalen.

Giltay werd eind vorig jaar al geschorst. Er ligt ook nog een aangifte tegen hem wegens fraude, oplichting en verduistering. Justitie moet nog besluiten of hij strafrechtelijk wordt vervolgd.