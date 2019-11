Ex-commandant Afghaanse gevangenis aangehouden

De politie heeft afgelopen dinsdag in het Limburgse Kerkrade een 73-jarige man aangehouden die vermoedelijk in de jaren tachtig commandant en hoofd politieke zaken was van de Pul-e-Charki gevangenis in de Afghaanse hoofdstad Kabul. Hij wordt verdacht van oorlogsmisdrijven, meldt het Openbaar Ministerie (OM).

De man is in 2001 naar Nederland gekomen en heeft zich vermoedelijk onder een valse naam laten inschrijven. Hij verkreeg later ook de Nederlandse nationaliteit.

In de gevangenis zijn destijds op grote schaal oorlogsmisdrijven gepleegd. Mensen werden ten onrechte gevangengehouden en onmenselijk behandeld. Gevangenen werden geschopt en geslagen, gemarteld en geëxecuteerd.

Speciale rechercheurs hebben verklaringen afgenomen van getuigen. Zij deden verklaringen over het onmenselijke regime in de gevangenis en over de betrokkenheid van de verdachte bij de misdaden.

De rechter-commissaris bij de rechtbank Den Haag heeft de verdachte vrijdag voor twee weken in bewaring gesteld.