Ex-beveiliger uit team Wilders vervolgd

Politiemedewerker Faris K. van de Dienst Bewaken en Beveiligen (DBB) wordt strafrechtelijk vervolgd. Dat heeft het Openbaar Ministerie laten weten. K. zou vertrouwelijke informatie hebben gelekt en ten onrechte in de politiesystemen hebben gezocht voor priv├ędoeleinden. Dat is schending van het ambtsgeheim.

K. was onder meer betrokken bij de beveiliging van politicus Geert Wilders. Hij zou vertrouwelijke en operationele informatie van de politie aan vriendinnen van hem hebben verteld.

K. werd februari vorig jaar opgepakt, midden in de campagnetijd voor de Tweede Kamerverkiezingen. Wilders legde daarop tijdelijk zijn campagne neer. De man was binnen de DBB belast met het maken van zogenoemde omgevingsscans voor de beveiliging van de PVV-voorman.

In 2008 was hij al veroordeeld tot een voorwaardelijke werkstraf van 100 uur wegens het opzettelijk schenden van zijn ambtsgeheim. K. werkte toen voor de politie in Utrecht.