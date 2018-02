Ex-bestuurders ROC Leiden gaan vrijuit

De oud-bestuurders en toezichthouders van ROC Leiden zijn niet aansprakelijk voor de financiële problemen bij de onderwijsinstelling, zo heeft de rechtbank Midden-Nederland bepaald. Het ROC ging in 2012 langs de rand van de afgrond als gevolg van dure bouwplannen van voormalige bestuurders en riskante financiële constructies.

Maar volgens de rechter kan aan de bestuurders en toezichthouders „geen ernstig verwijt” worden gemaakt. Het bouwproject „paste in de geest van die tijd”. De zaak werd aangespannen door ROC Leiden. De rechter stelt dat de verwijten onvoldoende hard zijn gemaakt.

Een speciale commissie onderzocht enkele jaren geleden hoe de instelling in de problemen kon komen. Een van de conclusies van het onderzoek was dat het college van bestuur bij de bouw „onverantwoorde risico’s” nam, belangrijke signalen had genegeerd en besluiten niet goed voorbereid en gecontroleerd had. Goed onderwijs was ondergeschikt aan nieuwbouw. Op basis van dat onderzoek besloot het ROC vijftien voormalige bestuurders aansprakelijk te stellen.

De onderwijsinstelling moest in 2015 gered worden met een noodlening van 40 miljoen euro van het ministerie van Onderwijs. Die lening is inmiddels omgezet in een subsidie. Daardoor is ROC Leiden nu weer financieel gezond.

Een woordvoerder van mboRijnland, waar ROC Leiden sinds september deel van uitmaakt, kon nog niet zeggen of de instelling in beroep gaat. „We bestuderen het vonnis”.