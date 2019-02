„Ex-bajesklanten spraken af op Fort Oranje”

Mensen die uit detentie kwamen, spraken met elkaar af om op probleemcamping Fort Oranje in Rijsbergen te gaan wonen. Om die reden heeft burgemeester Leny Poppe-De Looff toenmalig staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) om hulp gevraagd.

„Ik werd moedeloos van de situatie daar”, zei de burgemeester van Zundert, waar Rijsbergen onder valt, maandag in de rechtbank in Breda. Zij was daar als getuige voor een voorlopig getuigenverhoor in de bodemprocedure die de eigenaren van de camping tegen de gemeente willen starten.

In juni 2017 nam de gemeente Zundert het beheer van de probleemcamping over. De gemeente wilde de grote camping saneren, omdat veel bewoners er in erbarmelijke omstandigheden leefden en er veel criminaliteit was.

Fred Teeven bracht in februari 2013 daadwerkelijk een bezoek aan de camping. Poppe-De Looff: „Ik wilde een luisterend oor en begrip voor de situatie. Maar ook steun in de zin van: hoe kan ik een einde maken aan de situatie?”