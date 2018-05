Ex-baas Amnesty biedt Samsom excuses aan

Voormalig Amnesty-directeur in Europa, John Dalhuisen, biedt de inmiddels gestopte PvdA-leider Diederik Samsom zijn excuses aan over de kritiek die hij leverde op de zogenoemde Turkije-deal. Bij monde van Amnesty Europa verweet Dalhuisen Samsom een moreel failliet.

„Moreel failliet? Ik had het nooit mogen zeggen en al helemaal niet als baas van Amnesty, dat zichzelf toch beschouwt als de morele scheidsrechter van onze tijd”, zegt hij in een interview in het AD. „Ik heb er spijt van en bied Samsom mijn excuses aan.”

Amnesty noemde de vluchtelingendeal van de EU met Turkije in 2016 „illegaal en politiek uitgekookt”. In het plan werd afgesproken dat Turkije voor veel geld meer (Syrische) vluchtelingen zou opnemen. Dalhuisen neemt zijn woorden hierover terug. „Ik zat ernaast. Het was fout die woorden te gebruiken.”