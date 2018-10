Ex-agent de cel in voor bezit kinderporno

Een voormalig politieagent uit Assen is veroordeeld tot een jaar cel, waarvan zes maanden voorwaardelijk, voor onder meer het bezit van kinderporno.

De moeder van twee meisjes stapte in september vorig jaar naar de politie nadat haar kinderen hadden verteld dat de man zichzelf voor hun ogen had bevredigd. Na de aangifte werd de 46-jarige politieagent aangehouden en ontslagen. Op zijn diensttelefoon en USB-sticks werd kinderporno gevonden.

De Assenaar verklaarde dat hij de kinderporno in 2016 en 2017 toegestuurd kreeg via chatsites. Hij was het gaan verzamelen, omdat „het een goed gevoel gaf.”

Na de celstraf moet de oud-politieagent zich verplicht laten behandelen.