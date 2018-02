Evoluon definitief rijksmonument

Het Evoluon in Eindhoven is definitief aangewezen als rijksmonument. De gemeente Eindhoven heeft dat dinsdag bekendgemaakt. Het is een besluit van minister Ingrid van Engelshoven (OCW).

Het Evoluon werd in de jaren zestig gebouwd in opdracht van Philips. Het was tot 1989 open als techniek- en wetenschapsmuseum. Tegenwoordig is het in gebruik als congresruimte en evenementenlocatie.

Philips is nog steeds eigenaar van het Evoluon maar het bedrijf overweegt om het beeldbepalende gebouw te verkopen. Volgens de gemeente Eindhoven worden later dit jaar meer details bekend over de toekomst van het monument.

Een van de ideeën is om een rijksmuseum voor design te vestigen in het Evoluon. De provincie Noord-Brabant is daarover in gesprek met de minister. In het zuiden van Nederland is tot dusver geen enkel rijksmuseum te vinden.