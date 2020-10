Evenementenbouwers boos over ‘willekeur’ in ontheffingen

De evenementensector maakt zich ernstige zorgen over de willekeur bij het toekennen van ontheffingen aan evenementenlocaties. Hierdoor ontstaan volgens de branchevereniging Alliantie van Evenementenbouwers grote verschillen in de toegestane aantallen bezoekers van evenementen per gemeente.

De branchevereniging zegt „verbijsterd” te zijn over de „grote onsamenhangendheid” in het ontheffingsbeleid, waar de veiligheidsregio’s over beslissen en noemt dat „onacceptabel”. Omdat niet alle veiligheidsregio’s al besluiten hebben genomen over een ontheffing, worden evenementen die de komende weken gepland waren geannuleerd. De vereniging wil dat de overheid ingrijpt en zo snel mogelijk met „duidelijke en rechtvaardige criteria” komt over het wel of niet verlenen van een ontheffing.

Met name in Rotterdam, Den Haag en Utrecht is nog veel onduidelijk. Als voorbeeld noemt de branchevereniging de gemeente Amsterdam, waar tien culturele instellingen meer dan de huidige toegestane 30 bezoekers mogen ontvangen omdat deze volgens burgemeester Femke Halsema van internationaal, nationaal of regionaal belang zijn en de ruimte hebben.

Volgens de vereniging zijn er genoeg andere zalen die eenzelfde belang hebben, maar die nu gesloten moeten blijven. De Alliantie wil dat alle culturele podia de 1,5-meterregel naleven, anders komt de onderlinge concurrentiepositie in gevaar.

De vereniging benadrukt dat de evenementenbranche „keihard” is getroffen door de coronacrisis. Ook heeft de branche „fors geïnvesteerd” om met de 1,5-metermaatregelen alsnog evenementen door te kunnen laten gaan.