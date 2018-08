Evenaring recordaantal zomerse dagen

Het aanhoudende mooie weer stevent af op een nieuw record. Weeronline registreerde zondag kort na 14.00 uur dat het in De Bilt 25,4 graden was, waarmee de 51e officiële zomerse dag van dit jaar een feit was. Dat is een evenaring van 2006, toen er net zoveel zomerse dagen werden geregistreerd waarop de temperatuur in De Bilt op 25 graden of hoger uitkwam.

Maar Weeronline verwacht dat 2018 snel alleen recordhouder zomerse dagen wordt. Waarschijnlijk woensdag of donderdag is de volgende zomerse dag voorzien en de zomer is nog niet voorbij. Juli had de meeste (21) warme dagen, gevolgd door de maand mei (dertien). Vooralsnog staat de teller voor augustus op acht zomerse dagen.

Volgens het weerbureau telt een jaar doorgaans 26 zomerse dagen.