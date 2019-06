Even stopt trein ook in Stadshagen

Het had anderhalf jaar geleden al moeten gebeuren. Deze week was het eindelijk zover: de eerste passagiers stapten in en uit op station Zwolle Stadshagen. Voorlopig, want na volgende week raast de blauwe trein weer gewoon langs het perron.

Slechts een paar dagen voor de feestelijke opening van het station kwam het boven water. De bodem bleek niet bestand tegen treinen die met 140 kilometer per uur over de rails denderen. Een snelheid die wel nodig is om op tijd van Zwolle in Kampen te komen.

De slappe veengrond kon wel 100 kilometer per uur aan. Maar met een langzamer rijdende trein was er geen tijd meer voor een stop op Stadshagen. Waardoor er weinig anders opzat dan het splinternieuwe station bij de Zwolse Vinex-wijk voorlopig links te laten liggen.

Ondertussen werd druk gezocht naar oplossingen. Die zaten niet in de bodem, die nog zachter bleek dan gedacht. Het kostenplaatje voor versteviging werd met 100 miljoen euro onbetaalbaar. Dus moest de dienstregeling veranderen. Daarom vertrekt de trein twee weken lang twee minuten eerder uit Zwolle en één minuut eerder uit Kampen om de extra reistijd in te halen.

Tijdens de proef bekijkt vervoerder Keolis hoe de aangepaste dienstregeling bevalt, legt woordvoerder Lotte Hendriksen uit. Als die in de praktijk haalbaar blijkt, stopt het zogenoemde Kamperlijntje vanaf december –twee jaar na de geplande start– alsnog bij de Zwolse wijk.

Verder gaat ProRail het perron van Stadshagen komende zomer nog verlengen. Een langere remweg moet ervoor zorgen dat de machinist meer ruimte heeft om te stoppen. Ook krijgen treinen een sterkere energievoorziening.

Deze dagen ziet ook de Inspectie voor Leefomgeving en Transport toe op de haalbaarheid van de plannen. Na een analyse van de resultaten door Keolis, neemt de provincie de beslissing of de trein straks in Stadshagen stopt.

De eerste reacties van reizigers en omwonenden zijn volgens Hendriksen positief. Voor sommige passagiers wordt de overstaptijd in Zwolle en Kampen krapper.