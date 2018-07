Bewoners van Zevenaar en omgeving hebben op een van de warmste dagen van het jaar korte tijd zonder drinkwater gezeten. Tegen het middaguur meldde waterbedrijf Vitens donderdag dat er een grote lekkage was in onder meer Zevenaar, Tolkamer, Lobith, Spijk, Pannerden en Herwen. Door een leidingbreuk was er minder of geen waterdruk.

Hoewel aanvankelijk werd gedacht dat de storing enkele uren zou duren, wist Vitens door een omleiding in het waternet de storing al na een uur te verhelpen.