Evacuatie van sjiitische strijders uit Idlib

De evacuatie is op gang gekomen van bewoners uit twee belegerde steden in de noordwestelijke provincie Idlib in Syrië. Volgens het Syrisch Observatorium voor Mensenrechten zijn meer dan honderd bussen in al-Foua en Kefraya aangekomen. De sjiitische dorpen worden belegerd door soennitische rebellen die tegen president Bashar al-Assad strijden.

De evacuatie begon met ambulances die gewonden ophaalden. De Syrische staatstelevisie meldt dat die inmiddels bij een grenspost zijn aangekomen. De volgende fase is de evacuatie van alle 7000 inwoners en strijders. Ze worden naar delen in de naastgelegen provincie Aleppo gebracht. Naar verwachting zal Assad in ruil honderden gevangenen vrijlaten.

Idlib is een van de laatst overgebleven bolwerken van de radicale soennitische rebellen in het land. Eerder zijn ook al duizenden mensen uit de twee dorpen geëvacueerd na een soortgelijke deal. De troepen van Assad zijn zelf met een opmars bezig in het zuidwesten.