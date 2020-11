Evacuatie Herkenbosch bij brand Meinweg was niet nodig

De volledige evacuatie van het Limburgse dorp Herkenbosch tijdens de grote natuurbrand in het naburige Nationaal Park De Meinweg in april was achteraf gezien niet nodig geweest. De risico’s van bij de brand vrijkomende koolmonoxide werden overschat en er is te weinig gekeken naar minder verstrekkende ingrepen zoals het uitsluitend evacueren van de meest kwetsbare inwoners. Dat blijkt uit een dinsdag gepresenteerd onderzoek van het Instituut Fysieke Veiligheid in opdracht van de veiligheidsregio Limburg-Noord.

Een woordvoerder van het onderzoeksbureau benadrukte wel, dat met de kennis van toen er daadkrachtig is opgetreden. Men vreesde dat de brand langer ging duren en voor meer overlast zou zorgen.

Welke overwegingen hebben geleid tot evacuatie van het hele dorp, is achteraf niet meer goed in beeld te brengen, blijkt uit het onderzoeksrapport. Geluk bij een ongeluk is dat de evacuatie niet leidde tot een toename van coronabesmettingen. De onderzoekers adviseren voortaan beter op te schrijven wat nu precies de overwegingen zijn om tot zo’n evacuatie over te gaan. Verder had het voornemen tot evacuatie eerder bekendgemaakt moeten worden: de burgemeester maakte pas om 23.50 uur bekend dat het dorp ontruimd werd. Vanaf dat moment, op dinsdagavond 21 april, gingen handhavers deur aan deur aanbellen om mensen te zeggen dat ze direct weg moesten.

Burgemeester Monique de Boer-Beerta van Roerdalen erkende dinsdag dat een betere communicatie vooraf met de burgers een aanbeveling in het rapport is die zij graag overneemt.

De ongeveer 4200 inwoners moesten het dorp midden in de nacht hals over kop verlaten. Wie geen onderdak vond bij familie of vrienden kon terecht in sporthallen in naburige dorpen. De evacuatie leek nodig omdat Herkenbosch al dagen onder de rook van de bos- en heidebrand op De Meinweg lag. De gemeente vreesde dat er te veel koolmonoxide in de lucht zat en besloot tot ontruiming op grote schaal. Volgens de onderzoekers werden de gevaren van koolmonoxide echter schromelijk overdreven. Herkenbosch oogde in de dagen daarna op een spookdorp, dat werd afgesloten met dranghekken en bewaakt door de politie.

Tijdens de evacuatie is volgens de veiligheidsregio zoveel mogelijk rekening gehouden met de coronamaatregelen. Zo droegen agenten mondkapjes en handschoenen en werd bij het aanbellen aan de deuren van inwoners 1,5 meter afstand gehouden.

Op donderdag 23 april mochten de bewoners gefaseerd terugkeren naar hun woningen. Niet veel later was de brand onder controle.