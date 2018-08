Evacuatie deel Blerick bij brand overwogen

De hulpdiensten hebben in het Venlose stadsdeel Blerick serieus rekening gehouden met de noodzaak mensen te evacueren uit wijken rond een zeer grote bedrijfsbrand. Volgens burgemeester Antoin Scholten van Venlo stond een sectie mobiele eenheid klaar om mensen uit het gebied weg te halen. Zover kwam het niet, wel moesten mensen in twee wijken ramen en deuren dichthouden omdat er veel zwaveldioxide in de rook zat.

De enorme brand brak rond 02.30 uur uit bij een coatingbedrijf aan de Groot-Bollerweg in Venlo. Daarbij kwamen grote hoeveelheden zwaveldioxide vrij. Omwonenden in het stadsdeel Blerick werden om 03.00 uur gewaarschuwd door middel van het luchtalarm en een NL-Alert op hun mobieltje. Ze kregen het advies om ramen en deuren gesloten te houden.

De brand woedde in zuurbaden die worden gebruikt om materialen te reinigen. Twintig brandweerwagens en 75 brandweerlieden bestreden de brand. Een deel van de brandweerliedsen kwam net terug van het blussen van een grote natuurbrand in het naburige Lomm.

Het bedrijventerrein werd afgesloten. Inmiddels is de brand onder controle. Het scheepvaartverkeer op de nabijgelegen Maas dat vanwege de brand was stilgelegd, werd rond 08.30 uur vrijgegeven. Ook het treinstation van Blerick is weer open.

De oorzaak van de brand is volgens Scholten nog niet bekend. Het bedrijf is grotendeels verwoest. Ook een naastgelegen bedrijf liep brandschade op.

De hulpdiensten adviseren mensen neergekomen roetdeeltjes goed weg te poetsen. Ook moet het water van zwembadjes, voor zover vervuild, worden ververst.