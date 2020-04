Euthanasiezorg start weer op

Mensen die niet verder willen leven, kunnen binnenkort weer terecht bij het Expertisecentrum Euthanasie. Vanaf deze week wordt de euthanasiezorg stap voor stap opgestart, omdat ziekenhuizen hun reguliere zorg ook hervatten. Volgens het expertisecentrum moeten mensen wel rekening houden met langere wachttijden.

Het centrum besloot half maart om geen nieuwe patiënten aan te nemen vanwege de uitbraak van het coronavirus. Wanneer het verrichten van euthanasie al was afgesproken of toegezegd, gebeurde dat alleen in het bijzijn van een zeer beperkte groep naasten. Het gevaar op coronabesmetting was te groot.

Bij het expertisecentrum werken 165 ambulante artsen en verpleegkundigen, die ook op andere plaatsen in de gezondheidszorg actief zijn, bijvoorbeeld als huisarts of artsen die werken op de intensive care van een ziekenhuis. Die mensen zijn ook daar hard nodig en dat betekent dat het Expertisecentrum voorlopig minder mensen kan inzetten.

Het centrum zegt dat er nu bijna tweehonderd patiënten wachten op een eerste bezoek van een arts. Die aanvragen moeten eerst worden verwerkt. Pas daarna kan het centrum nieuwe euthanasieverzoeken behandelen. „Voor alle nieuwe aanmeldingen blijven wij daarom vooralsnog gesloten. Zodra we voldoende capaciteit hebben om ook deze zorg te herstarten, zullen we dat doen.”