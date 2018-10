„Euthanasie bij dementie toch toegestaan”

Artsen mogen, als ze dat zorgvuldig aanpakken, toch euthanasie verlenen aan wilsonbekwame patiënten. Daarbij mogen ze ook een slaapmiddel gebruiken. Dat blijkt volgens Trouw uit een nieuw oordeel van de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie.

Een huisarts verleende eerder dit jaar euthanasie aan een alzheimerpatiënte die in een verpleeghuis woonde en niet meer in staat was te communiceren. De arts verleende de vrouw euthanasie op basis van haar wilsverklaring, die de patiënte regelmatig geactualiseerd had en mondeling bekrachtigde zolang dat kon. Maar de vrouw van in de zestig had nooit eenduidig aangegeven dat het tijd was voor de euthanasie. Voor haar familie en de arts was duidelijk dat zij ondraaglijk leed.

Over euthanasie bij dementiepatiënten woedt een verhit debat. Volgens de ene groep artsen is, als een patiënt zichtbaar ondraaglijk lijdt, een duidelijk opgeschreven wilsverklaring voldoende. Anderen vinden een bevestiging van de doodswens ,,in woord of gebaar" nodig.