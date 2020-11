Eusebiuskerk kan restauratie voltooien

De restauratie van de Eusebiuskerk in Arnhem kan worden voltooid. Provinciale Staten van Gelderland stelden daar woensdag 2,5 miljoen euro voor beschikbaar.

Omdat de financiële dekking nog niet rond was, lag de restauratie sinds eind september stil. De Stichting Eusebius Arnhem, verantwoordelijk voor het behoud en de exploitatie van het rijksmonument, verwacht nu dat de restauratie eind volgend jaar klaar is.

De gehele restauratie en herbestemming van toren en kerkschip werd in 2013 begroot op 32,5 miljoen euro. Tot nu toe is daarvan 29,5 miljoen euro gefinancierd en gesubsidiëerd. Het Rijk en de gemeente Arnhem droegen beide 10 miljoen euro bij, de provincie 8 miljoen en de Stichting Eusebius 1,5 miljoen. De restauratie van de toren is reeds afgerond.

De laatste fase van de kerkrestauratie betreft herstel van de buiten- en binnenzijde van het koor en de zerkenvloer op het koor, het opwaarderen en toegankelijk maken voor publiek van grafkelder en crypte. Deze fase omvat verder het restaureren en verplaatsen van het praalgraf van hertog Karel van Gelre naar zijn oorspronkelijke plek (centraal op het hoogkoor) en het maken van een tweede deel van de tentoonstelling ”Verhalen uit de Eusebius” over de gouden eeuw van het hertogdom Gelre.

Van de 3 miljoen euro die nog nodig is, kan de Stichting Eusebius via sponsors zelf 500.000 euro financieren. De provincie draagt nu de rest bij. Een doelstelling van de restauratie is dat de Eusebius de duurzaamste kerk van Nederland wordt, onder andere door verwarming met 100 procent waterstof.