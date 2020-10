Europol spoort 210 verdachten van arbeidsuitbuiting op

Politieagenten uit negentien Europese landen hebben tijdens een gezamenlijke operatie van een week 210 verdachten van mensenhandel en arbeidsuitbuiting opgespoord. Dat meldt de Europese politieorganisatie Europol. De verdachten worden vastgehouden zolang het onderzoek naar de zaken loopt. Ook in Nederland werden misstanden aangetroffen.

De agenten voerden tussen 14 en 20 september inspecties uit in nagelstudio’s en bedrijven in de transport- en logistieke sector, de bouw en landbouw in 21 landen, waaronder Nederland. In totaal controleerden ze 3145 locaties en 12.274 voertuigen, en dat leidde tot de identificatie van 715 slachtoffers.

Volgens Europol komen de slachtoffers, die bijvoorbeeld op wijngaarden, boerderijen of in nagelstudio’s of de kledingindustrie werken, meestal uit armere regio’s en worden ze gedwongen om lange dagen te maken voor een laag loon. Ook kan het zijn dat de ‘werkgevers’ hen niet betalen of hen niet laten terugreizen naar hun thuisland, aldus Europol. De organisatie kan niet zeggen uit welke landen de slachtoffers of verdachten precies komen.

De Inspectie SZW geeft aan dat er in Nederland onder meer elf nagelstudio’s in Amsterdam en Zuid-Limburg zijn bezocht als onderdeel van de internationale actie. Daar werd vier keer geconstateerd dat er werknemers arbeid verrichten zonder een verplichte tewerkstellingsvergunning. In één onderneming troffen ze een werknemer aan die illegaal in Nederland verblijft en werkt, en vermoedelijk in de kelder van de nagelsalon woonde.

Ook waren in Nederland controles in de transport- en agrarische sector. Bij een controle in Geleen trof de inspectie acht vrachtwagenchauffeurs aan die onder belabberde omstandigheden leefden op een parkeerplaats. De truckers, werkzaam voor een Litouwse onderneming, zeiden periodes van twee maanden in hun cabine te werken en te leven zonder voorzieningen als elektriciteit, douche of wc.