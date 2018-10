Europese vogelaars tellen trekvogels

Tienduizenden vogelaars in heel Europa gaan zaterdag naar buiten om trekvogels te tellen. Ze doen dat ter gelegenheid van Euro Birdwatch. In Nederland is de coördinatie in handen van de Vogelbescherming.

Euro Birdwatch vestigt de aandacht op trekvogels en de gebieden die ze in Europa nodig hebben om bij te tanken voor hun reis. „Het evenement maakt zichtbaar hoe groots het fenomeen vogeltrek is”, zegt de Vogelbescherming.

Zaterdag zijn in ons land vele honderden vrijwilligers in touw. Ze tellen vogels op honderd tot honderdvijftig telposten. Deze locaties worden bemand door zowel vogelwerkgroepen als speciale telgroepen die in het voor- en najaar veel tijd vrijmaken om voorbijtrekkende vogels te tellen.

Vorig jaar werden in Nederland 246.189 trekvogels geteld, verdeeld over 199 soorten. De spreeuw kwam het vaakst langs.

In heel Europa werden in 2017 ruim 4 miljoen vogels genoteerd. Finland telde de meeste trekvogels (1,4 miljoen).