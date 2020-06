Europese vakantie lijkt mogelijk

Nederlanders die dat graag willen, kunnen hun zomervakantie hoogstwaarschijnlijk toch in veel andere Europese landen doorbrengen.

Voor de landen in het zogeheten Schengengebied geldt momenteel code oranje, wat inhoudt dat alleen noodzakelijke reizen zijn toegestaan. De verwachting is echter dat het kabinet woensdagavond nieuwe versoepelingen zal afkondigen, waarbij code oranje met ingang van 15 juni voor een aantal landen zal veranderen in code geel. In dat geval zijn familiebezoeken en vakantiereizen weer toegestaan en vervalt de verplichting om bij terugkeer twee weken in quarantaine te gaan.

Het kabinet kreeg de afgelopen weken steeds meer vragen naar de mogelijkheden om op vakantie te gaan. Pas vorige week toonde premier Rutte zich voorzichtig positief. Hij zei toen dat buitenlandse vakanties mogelijk zouden zijn in landen waar het besmettingsrisico min of meer gelijk zou zijn aan dat in Nederland. Bij de koepelorganisatie van reisondernemers ANVR ontlokte die uitspraak toen juichende reacties, ondanks dat Rutte nog een paar stevige slagen om de arm hield.

Onder het Schengengebied vallen behalve de Beneluxlanden ook onder meer Duitsland, Frankrijk, Italië en Portugal. Van de in totaal 26 Schengenlanden hebben momenteel alleen Portugal en Italië al laten weten dat vakantiegangers welkom zijn. Portugal deed dat al sinds eind mei, Italië vanaf deze woensdag. Frankrijk en Duitsland mikken vooralsnog op 15 juni en Spanje op 1 juli.

Viroloog Ab Osterhaus zou een vakantiereis binnen Europa niet direct afraden. Gebruik je gezond verstand en probeer de risico’s tot een minimum te beperken, is zijn devies. „Houd je aan de voorschriften die in het vakantieland gelden en ga niet naar plaatsen waar het virus zich makkelijk kan verspreiden.” Daarnaast moeten vakantiegangers zich realiseren dat ze, mochten ze besmet raken, niet zo makkelijk naar Nederland kunnen terugkeren.

Het feit dat een deel van de vakantiegangers zich per vliegtuig zal verplaatsten, is voor Osterhaus wel een punt van zorg. „Er zijn weliswaar filters aanwezig, maar het is nog niet helemaal duidelijk in hoeverre dat verspreiding van het virus uitsluit.” Hij raadt daarom aan tijdens de vlucht een mondkapje te dragen.

Toeristen die deze zomer Nederland verkennen, moeten rekening houden met beperkingen. Attractieparken, musea en dierentuinen hanteren veelal een bezoekerslimiet. Als het risico op verspreiding van het virus groot is, kan de veiligheidsregio vakantieparken, campings, stranden en parken sluiten. Ook kunnen toegangswegen bij drukte dichtgaan.

Gastvrij Nederland, dat zestien organisaties en branches in de vrijetijdssector vertegenwoordigt, ziet kansen voor promotie van minder bekende plekken in Nederland. NBTC Holland Marketing wil bijvoorbeeld toeristen trekken naar de Hanzesteden in plaats van Giethoorn, Amsterdam en de Zaanse Schans.

Het kabinet geeft woensdagavond hoogstwaarschijnlijk ook uitsluitsel over de vraag of basisscholen volgende week weer helemaal open mogen.